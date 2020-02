In welchen Berufen Menschen zufrieden und unzufrieden sind

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Arbeiterkammer macht seit vielen Jahren

Untersuchungen mit Mitarbeitern

aus verschiedenen Bereichen.

Die Arbeiterkammer setzt sich für die Rechte

von Arbeitnehmern in Österreich ein.

Arbeitnehmer sind alle Personen,

die bei einer Firma angestellt sind.

Durch die Untersuchung zeigte sich,

dass immer mehr Menschen

unzufrieden mit ihrem Beruf sind.

Vor allem in Berufen, wo die Belastung

immer mehr wird,

sind Arbeitnehmer unzufrieden.



In diesen Berufen sind Menschen

besonders unzufrieden:

Altenpfleger, Reinigungs-Kräfte, Bau-Berufe,

Fabrik-Arbeiter und Pflege-Berufe.

Es zeigte sich, dass folgende Voraussetzungen für mehr

Zufriedenheit bei den Mitarbeitern sorgen:

Ein gerechter Chef, der seine Mitarbeiter unterstützt

und Aufstiegschancen im Job.

Außerdem sind Mitarbeiter zufriedener,

die ihren Arbeitsalltag selbst gestalten können.

Menschen bei denen das der Fall ist, bemühen sich

bei der Arbeit mehr und kündigen seltener.



In diesen Berufen sind Mitarbeiter am zufriedensten:

Arzt, Lehrer, Bank-Mitarbeiter und

Menschen, die im Bereich Marketing arbeiten.

Beim Marketing dreht sich alles

um die Bedürfnisse der Kunden.

Ziel ist es, ein Unternehmen so zu führen,

dass die Wünsche und Erwartungen der Kunden

immer auch berücksichtigt werden.