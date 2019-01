In Teilen von Österreich gibt es die Lawinen-Warnstufe 5

In den Bundesländern Steiermark, Oberösterreich,

Niederösterreich und in Salzburg schneit

es in den letzten Tagen sehr viel.

Deshalb gilt in diesen Bundesländern die Lawinen-Warnstufe 5.

Lawinen bestehen aus Schnee.

Wenn der Schnee nicht fest am Berg liegen bleibt,

kann er in großen Massen abrutschen.

Solche großen Schneemassen nennt man Lawinen.

Sie können sehr schnell werden

und alles mit sich reißen und zerstören.

Für Menschen sind Lawinen sehr gefährlich.

Viele Straßen sind deshalb gesperrt

und es sind viele Orte nicht erreichbar.

Die Einsatzkräfte haben viel Arbeit damit,

den vielen Schnee wegzuräumen.