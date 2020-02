In Ost-Afrika verursachen Heuschrecken große Not bei der Bevölkerung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Osten von Afrika gibt es eine

schlimme Heuschrecken-Plage.

Riesengroße Schwärme von Heuschrecken

fressen die Felder leer.

Die Länder Eritrea, Kenia und Äthiopien

sind am meisten von der Plage betroffen.

Viele Menschen im Osten von Afrika sind Bauern.

Diese Bauern leiden besonders unter

den vielen Heuschrecken.

Sie ernähren sich selbst von dem

was auf den Feldern wächst und

verkaufen das was ihnen übrig bleibt.

Ohne die Ernte von den Feldern

haben sie gar nichts.

Im Moment haben laut Schätzungen in Ost-Afrika

25,5 Millionen Menschen nicht genug zu essen.

Zum Vergleich: Österreich hat 8 Millionen Einwohner.

Durch die leergefressenen Felder könnten bald

noch mehr Menschen in Ost-Afrika hungern.

Die betroffenen Länder im Osten von Afrika

haben zu wenig Insekten-Gift,

um die Heuschrecken alle zu töten.

Es werden 63 Millionen Euro Hilfs-Gelder benötigt,

um die Heuschrecken-Plage

unter Kontrolle zu bekommen.

Geld spenden kann man

bei der „ Caritas“ unter:

Caritas: „Spenden für Ostafrika“

Kennwort „Klimawandel Ostafrika“

BAWAG P. S. K.

IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004