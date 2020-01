In Österreich wird es eine Mondfinsternis geben

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich wird am 10. Januar 2020

eine Mondfinsternis stattfinden.

Bei einer Mondfinsternis befindet sich die Erde

genau zwischen der Sonne und dem Mond.

Dadurch wird ein Schatten auf den Mond geworfen

und der Mond verdunkelt sich.

Bei der Mondfinsternis am 10. Januar

wird der Mond aber nicht ganz verdeckt.

Das nennt man dann Halbschatten-Mondfinsternis.

Der Mond wird nur halb von einem leichten

grauen Schatten bedeckt sein.

Die Halbschatten-Mondfinsternis

beginnt am 10. Jänner um 18:07 Uhr.

Um 20:10 Uhr findet der Höhepunkt

von der Halbschatten-Mondfinsternis statt.

Um 22:12 Uhr ist sie dann vorbei.

Die Halbschatten-Mondfinsternis kann man

in der Nacht am Himmel beobachten.