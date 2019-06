In Österreich fanden erste Meisterschaften im BMX-Freestyle statt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In St. Pölten fanden von 14. bis 16. Juni

die ersten Meisterschaften

im BMX-Freestyle in Österreich statt.

Beim BMX-Freestyle macht man

mit einem BMX-Rad bestimmte Tricks.

Beim BMX-Freestyle kann man

mehr als 20 verschiedene Tricks

mit dem BMX-Rad ausführen.

Die österreichische Staats-Meisterschaft

im BMX-Freestyle fand am 16. Juni statt.

Insgesamt haben 26 Fahrer

an der österreichischen Staats-Meisterschaft

im BMX-Freestyle teilgenommen.

Der Kärtner Kevin Böck hat die österreichische

Staats-Meisterschaft gewonnen.

Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wird

es auch BMX-Freestyle als Sportart geben.

Für die Olympischen Spiele

müssen sich die Fahrer qualifizieren.

In Sankt Pölten konnten die BMX-Fahrer

Punkte für die Olympia-Qualifikation bekommen.