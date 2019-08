In Mosambik wurde ein Friedens-Vertrag unterzeichnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Mosambik haben die Regierung und die

Renamo-Rebellen jahrelang verhandelt.

Mosambik ist ein Staat im Süden von Afrika.

Am 1. August wurde schließlich ein Friedens-Vertrag

vom Präsidenten von Mosambik und vom

Oppositions-Führer in Mosambik unterzeichnet.

Die Opposition sind die Parteien im Parlament,

die nicht in der Regierung sind.

Der Oppositions-Führer führt die größte

Oppositions-Partei im Parlament an.

Renamo ist die größte Oppositions-Partei in Mosambik.

Durch den Vertrag werden die ehemaligen

Renamo-Rebellen wieder in die Gesellschaft aufgenommen.

Vor kurzer Zeit gaben die Renamo-Rebellen

ihre Waffen ab.

Renamo war eine Widerstands-Bewegung.

Sie kämpften vom Jahr 1977 bis

zum Jahr 1992 gegen Frelimo.

Die Frelimo war damals die Partei,

die in Mosambik regiert hat.

Auch heute ist Frelimo die Partei,

die in Mosambik regiert.

Die Frelimo war eine Befreiungs-Bewegung.

Sie erkämpfte im Jahr 1975 Mosambiks

Unabhängigkeit von Portugal.

Dann gab es in Mosambik einen Bürgerkrieg

zwischen Frelimo und Remano.

Im Bürger-Krieg von Mosambik kämpfte Renamo

als Nationaler Widerstand.

Frelimo kämpfte als Befreiungs-Front.

Die beiden Gruppen kämpften gegeneinander.

Bei dem Bürger-Krieg wurden 1 Million Menschen getötet.

Im Jahr 1992 wurde erstmals ein Friedens-Vertrag unterzeichnet.

Im selben Jahr ging die Renamo in die Politik von Mosambik.

Im Jahr 2013 begannen die Renamo-Rebellen

erneut zu kämpfen.

Im Jahr 2016 haben wieder Friedens-Gespräche begonnen.

Jetzt gibt es Hoffnung auf einen langfristigen Frieden

zwischen den Gruppen.

In Mosambik gibt es im Oktober Wahlen.