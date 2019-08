In einigen Bezirken in Wien gibt es Klimaschutz-Gebiete

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es sogenannte Klimaschutz-Gebiete.

In den Klimaschutz-Gebieten dürfen in allen

neu gebauten Wohnungen von der Stadt Wien keine

Heizungen mehr mit Gas oder Öl gebaut werden.

Bis zum Jahr 2030 sollen so ungefähr

112 000 Tonnen CO2 gespart werden.

CO2 ist die Abkürzung für Kohlen-Dioxid.

CO2 ist sehr schlecht für die Umwelt.

Vor allem Autos, Fabriken und Kraftwerke

produzieren jeden Tag CO2, aber auch beim

Heizen mit Gas oder Öl entsteht CO2.

Die Klimaschutz-Gebiete gibt es derzeit

im 2.,3.,7. und im 16. Bezirk.

Später soll es die Klimaschutz-Gebiete

auch in weiteren Bezirken geben.

In den Klimaschutz-Gebieten in Wien befinden sich

derzeit 8 von 10 neugebauten Wohnungen.

In diesen Wohnungen darf man nur über

Biomasse, Sonnen-Energie, Erdwärme

oder über Fernwärme heizen und kühlen.

Biomasse, Sonnen-Energie, Erdwärme

und Fernwärme sind Energie aus Stoffen,

die nachwachsen können und natürlich sind.

Biomasse kommt aus der Land-Wirtschaft,

Wald-Wirtschaft und von Abfällen.

Bei der Erdwärme kommt die Wärme aus der Erde und

bei der Sonnen-Energie von den Sonnen-Strahlen.

Fernwärme wird in Müll-Verbrennungs-Anlagen

und aus Fern-Heizwerken erzeugt.