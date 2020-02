Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Antarktis wird es immer wärmer.

Die Antarktis befindet sich am Südpol

und ist der kälteste Ort der Welt.

Südpol wird der südlichste Punkt

auf der Erde genannt.

Am 6. Februar 2020 wurden

in der Antarktis 18,3 Grad gemessen.

Normal wären zu dieser Jahreszeit

Temperaturen von höchstens 4 Grad.

Die 18,3 Grad in der Antarktis

sind ein neuer Temperatur-Rekord.

Es ist nicht normal,

dass es in der Antarktis so warm ist.

Grund für die warmen Temperaturen

ist der Klimawandel.

Durch den Klimawandel wird es

auf der ganzen Welt nämlich immer wärmer.

In der Antarktis erwärmt sich

das Wetter am schnellsten.

Dadurch ist schon sehr viel Eis

in der Antarktis geschmolzen.

Das geschmolzene Eis fließt dort ins Meer.

Das führt dazu,

dass das Wasser im Meer steigt.

Dadurch kommt es an vielen Orten der Welt

öfter zu Umweltkatastrophen wie Hochwasser.