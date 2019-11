In den USA gibt es bald ein Nutella-Hotel

Link zum Original-KURIER-Artikel



Im Jänner wird die Schokoladen-Firma Ferrero

in den USA in Kalifornien ein Nutella-Hotel eröffnen.

Das Hotel heißt Hotella Nutella.

In dem Hotel soll alles an Nutella erinnern.

Am Hotelgelände können Gäste unter

einem Torbogen in der Form von

einem Nutella-Glas durchgehen.

Die Zimmer vom Nutella-Hotel sind mit

Croissant-Polster, Nutella-Tapeten und

Nutella-Zeichen eingerichtet.

Die Küche vom Nutella-Hotel ist braun-weiß-rot.

Die Farben sollen an Nutella erinnern.

Im Nutella-Hotel servieren Köche sogar Nutella-Speisen.



Das Hotel wird aber nur für 3 Tage offen sein.

Damit man im Nutella-Hotel übernachten kann,

muss man bei einem Gewinn-Spiel gewinnen.

Um bei dem Gewinn-Spiel mitmachen zu können,

muss man ein Video machen.

In dem Video muss man erklären,

warum man Nutella so gerne mag.

Bei dem Gewinnspiel dürfen aber nur

Personen mitmachen, die in Kalifornien wohnen.