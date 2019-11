In Australien gibt es gefährliche Brände

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Australien gibt es zurzeit sehr schlimme Brände.

Durch hohe Temperaturen und starken Wind

werden die Brände in Australien immer gefährlicher.

Besonders stark betroffen ist der Bundesstaat

New South Wales.

Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen,

weil es dort nicht mehr sicher ist.



Durch die Brände wurden bereits 100 Menschen

verletzt und 3 Menschen sind gestorben.

Mehr als 150 Häuser und Wohnungen

wurden beschädigt.

Außerdem wurden sehr viele Schulen geschlossen.