Immer mehr Vorverkaufsstellen bei U-Bahn-Stationen werden geschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es werden immer mehr Vorverkaufsstellen

bei den U-Bahn-Stationen in Wien geschlossen.

Am 1. Oktober 2019 wurde die Vorverkaufsstelle

auf der Kennedybrücke geschlossen.

Die Kennedybrücke befindet sich bei der

U4-Station Hietzing.

Bei Vorverkaufsstellen kann man Tickets für die

U-Bahn-Fahrt kaufen und sich informieren.

In den vergangenen 5 Jahren wurden bereits

4 Vorverkaufsstellen geschlossen.

Grund für die Schließungen ist, dass

Vorverkaufsstellen immer weniger genutzt werden.

Menschen benutzen heutzutage am liebsten

die Automaten bei den U-Bahn-Stationen, den Online-Shop

oder die Handy-App von den Wiener Linien.

Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit,

in Trafiken Fahrscheine zu kaufen.

Zurzeit gibt es noch 13 Vorverkaufsstellen in Wien.

Die übrigen Vorverkaufsstellen werden

längere Öffnungszeiten haben.

Auch immer mehr Banken werden geschlossen

Auch immer mehr Banken werden durch

Online-Banking geschlossen.

Mit Online-Banking kann man seine

Geldgeschäfte im Internet erledigen.

Vor 10 Jahren gab es in Wien 519 Bankfilialen.

Jetzt gibt es nur noch 372 Bankfilialen.