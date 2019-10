Immer weniger persönlicher Service: Die Wiener Linien schließen die nächste Verkaufsstelle

Bei den Wiener Linien betont man, dass sich das Kundenaufkommen immer mehr auf die größeren Standorte (z. B. Karlsplatz) konzentriere. „Die Vorverkaufsstelle in Hietzing hat hingegen seit sechs Jahren rückläufige Frequenzzahlen. Die Entscheidung ist also durchaus auf Basis jahrelanger Aufzeichnungen getroffen worden“, sagt eine Sprecherin zum KURIER.

Sie verweist auf die zahlreichen anderen Möglichkeiten, an einen Fahrschein zu kommen, die auch zusehends beliebter werden: Automaten in den Stationen, der Online-Shop und die Handy-App der Wiener Linien. Bereits mehr als zwei Drittel der 95.000 Semesterticket-Besitzer würden diese online kaufen, betont die Sprecherin. Weiteres bestehe nach wie vor die Möglichkeit, Tickets in Trafiken zu kaufen, in Hietzing etwa gebe es eine direkt bei der Station.

Mit Einsparungen beim Personal hätten die Schließungen nichts zu tun, sagt die Sprecherin. Aufgrund der Ausweitung der Öffnungszeiten an den verbleibenden Standorten würden die Mitarbeiter dort benötigt.