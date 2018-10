Immer mehr Unfälle zwischen Autofahrern und Radfahrern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit einigen Jahren steigt die Zahl von

Verkehrs-Unfällen zwischen Autos und Radfahrern.

Grund dafür ist, dass Autos meistens zu wenig Abstand,

beim Überholen der Fahrräder, einhalten.

1 000 Autofahrer und Radfahrer wurden befragt.

Die Befragung hat ergeben, dass einige der Radfahrer

und ungefähr die Hälfte der Autofahrer,

schon schlechte Erlebnisse im Straßenverkehr hatten.

Untersuchungen zeigen, dass nur jeder 5. Autofahrer

einen ausreichenden Sicherheits-Abstand

für Radfahrer einhält.

Der Abstand sollte 1 Meter plus die

gefahrene Geschwindigkeit in Zentimetern sein.

Also wenn ein Auto 50 km/h fährt, muss es mindestens

1,5 Meter Abstand beim Überholen einhalten.

Die Zahl der Verkehrs-Unfälle

mit Radfahrern steigt immer mehr an.

Im Jahr 2015 hat es

6 847 Verletzte und 39 Tote gegeben.

Im Jahr 2016 hat sich die Zahl auf

7 331 Verletzte und 48 Tote vermehrt.

Letztes Jahr waren es 7 493 Radfahrer,

die verletzt wurden und 32 die gestorben sind.