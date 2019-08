Immer mehr Hunde in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es gibt immer mehr Menschen in Österreich,

aber sogar noch viel mehr Hunde.

Bis 2018 gab es ungefähr

550.000 Hunde in Österreich.



Viele Menschen lesen in der Zeitung

oder sehen im Fernsehen,

wie gut Hunde sein können

und wollen dann auch einen Hund.

Zwar gibt es auch Berichte von Hunden,

die Menschen beißen und verletzen.

aber das hält viele nicht davon ab,

trotzdem einen Hund zu wollen.

Viele Menschen vor allem in der Stadt

wollen auch deshalb einen Hund,

weil sie sich sonst einsam fühlen.



In Niederösterreich und im Burgenland

gibt es mehr Hunde als in Wien.

In Wien haben die meisten Menschen nicht so viel Platz

und können deshalb keine Hunde haben.

Im Westen von Österreich gibt es weniger Hunde.

Das kann aber auch daran liegen,

dass auf dem Land viele Hunde-Besitzer

ihre Hunde oftmals nicht anmelden.

In Österreich ist man zwar verpflichtet,

seinen Hund anzumelden,

aber es gibt viele Hunde,

die nicht angemeldet sind.



Es ist wichtig zu wissen, was einen neuen

Hunde-Besitzer erwartet und was nicht.

Deshalb fordern Experten,

dass es bestimmte Schulungen

für Hunde-Besitzer gibt und

jeder Hunde-Besitzer

diese Schulungen machen muss.