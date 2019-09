Im Ort Himberg gab es zum ersten Mal eine Regenbogenparade

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Himberg in Niederösterreich fand am 7. September 2019

zum ersten Mal eine Regenbogenparade statt.

Bei einer Regenbogenparade setzt man sich unter anderem

für die Rechte und die Gleichberechtigung von homosexuellen

Menschen ein.

Homosexuelle sind Männer, die Männer lieben

und Frauen, die Frauen lieben.



Im Juli wurde ein Männerpaar in der Gemeinde

Himberg wegen ihrer Sexualität beschimpft.

Der Bürgermeister in Himberg meinte,

dass er gegen die Beschimpfungen nicht viel machen kann.

Veranstalter von anderen Regenbogenparaden

organisierten deshalb eine kleine Regenbogenparade in Himberg.

Katharina Kacerovsky ist die Organisatorin der Veranstaltung.

Sie meinte, dass es wichtig ist,

die Menschen so anzunehmen, wie sie sind.

Auch der Bürgermeister Ernst Wendl wurde

zu der Parade eingeladen.

Auch weitere Politiker waren bei der Parade in Himberg dabei.

Laute Musik und bunt gekleidete Menschen

sorgten für gute Stimmung.



In Himberg besuchten ungefähr 700 Leute

die Regenbogenparade.

Die Parade ist bei den Menschen gut angekommen.

Auch dem Männerpaar hat die Parade gut gefallen.

Mit der Parade zeigte man den Menschen in Himberg,

dass man etwas gegen die Ausgrenzung

von homosexuellen Menschen tun kann.

Es sollte selbstverständlich sein,

dass man jeden so wertschätzt

und so respektiert wie er oder sie ist.