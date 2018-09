Hund hatte über 200 Steine im Bauch

Link zum Original -KURIER-Artikel

Der Hund Dilyn hat bei einem Spaziergang

am Strand in Wals plötzlich Steine erbrochen.

Der Besitzer von dem Hund war schockiert.

Er ging mit dem Hund zu einer Tierärztin.

Das Haustier hat über 200 Steine im Magen,

stellte die Tierärztin fest.

Am Strand in Wales hat der Hund

anscheinend die Steine gefressen.



Nicht nur Dilyns Magen war voll mit Steinen,

sondern sie waren schon in seinem Darm.

Der Hund konnte aber glückerweise gerettet werden.

Bei einer Not-Operation konnten alle 206 Steine

aus dem Körper von dem Hund entfernen.

2,7 Kilogramm wogen die kleinen Steine insgesamt.

Die Tierärztin meinte, so einen tragischen Fall

hätte sie zuvor noch nie erlebt.

Der Hund wurde nach einigen Tagen wieder entlassen.

Dem Tier geht es jetzt wieder gut.