Horst Seehofer tritt als CSU-Chef zurück

Horst Seehofer möchte weiterhin

deutscher Innenminister bleiben.

Als Partei-Chef der CSU tritt er aber zurück.

In seiner Partei wird Horst Seehofer als

Haupt-Schuldiger für die starken Stimmenverluste

bei der Landestagswahl in Bayern genannt.

Den Hauptgrund für seinen Rücktritt

sieht Seehofer selbst

aber nicht im Ergebnis der Landtagswahl.

Wann genau er zurücktritt,

gibt er in der folgenden Woche bekannt.

Kritik aus anderen Parteien

Die SPD fordert Seehofer auf,

auch als Innenminister zurückzutreten.

Wenn Seehofer im Amt bleibt,

kann ein Neustart der Koalition nicht gelingen,

meint die SPD.

Eine Koalition ist ein Bündnis

von 2 politischen Parteien.

Horst Seehofer soll Verantwortung für seine

schweren politischen Fehler zeigen,

sagte Thomas Oppermann von der SPD.

Auch die Grünen fordern einen kompletten

Rücktritt von Horst Seehofer.