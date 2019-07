Hofer ruft die Produkte „Weißer Wecken" und „Mischbrot" zurück

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Supermarkt Hofer ruft 2 seiner Brot- und

Backwaren-Produkte zurück.

Bei einem Rückruf fordert der Hersteller

die Käufer dazu auf, bestimmte Produkte

mit Mängeln oder Fehlern, zurückzugeben.

Dafür bekommen die Käufer ihr Geld zurück.

Betroffen sind die 2 Produkte

„Gutes vom Bäcker Weißer Wecken 500 g geschnitten“ und

„Gutes vom Bäcker Mischbrot ganz und geschnitten 1000 g/ 500 g“.

In den Produkten können Glas-Splitter sein.

Geliefert wurden die 2 Produkte

von der Kuchen-Peter Backwaren GmbH.

Betroffen sind die Produkte mit den

Mindest-Haltbarkeits-Daten

7. Juli 2019 und 8. Juli 2019.

In diesen Produkten können Glas-Splitter sein.

Die Produkte gab es nur in den Bundes-Ländern

Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zu kaufen.

Personen, die diese Produkte gekauft haben,

sollten sie nicht essen.

Diese Produkte kann man

in allen Hofer-Supermärkten zurückgeben.

Eine Rechnung braucht man

bei der Rückgabe nicht vorlegen.

Wer dazu Fragen hat,

kann direkt beim Hersteller nachfragen.

Dafür wurde die folgende Telefon-Nummer eingerichtet:

0664 8589 572

Diese Nummer ist 24 Stunden erreichbar.