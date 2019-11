Hochwasser: Viel mehr Menschen betroffen, als angenommen wurde

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein neuer Bericht hat gezeigt,

dass ungefähr 300 Millionen Menschen

weltweit von Hochwasser betroffen sind.

Das sind viel mehr Menschen,

als zuvor angenommen wurde.

Hochwasser kann durch zu viel Regen entstehen,

aber auch der Klimawandel kann

für Hochwasser verantwortlich sein.

Von Hochwasser sind am meisten

die Küstenregionen betroffen.

Küstenregionen liegen nämlich sehr nah am Meer.

Dadurch ist die Gefahr sehr hoch, dass das Wasser steigt,

über das Ufer läuft und den Ort unter Wasser setzt.

Am meisten betroffen sind Menschen

aus den asiatischen Ländern China, Bangladesch,

Indien, Vietnam, Indonesien und Thailand.

Der Lebensraum von sehr vielen Menschen

wird in diesen Ländern mehrmals im Jahr

durch Hochwasser unter Wasser gesetzt.

Eine Organisation, die den Klimawandel erforscht,

hat einen neuen Bericht veröffentlicht.

Laut dem Bericht könnten bis zum Jahr 2100,

einige Gebiete in diesen asiatischen Ländern,

dauerhaft unter Wasser stehen.

In diesen Gebieten wohnen zurzeit

ungefähr 250 Millionen Menschen.

Der Bericht zeigt, dass 5 Mal mehr Menschen

von Hochwasser betroffen sind,

als bisher angenommen wurde.

Durch den Bericht wird klar,

dass der Klimawandel das Leben der Menschen,

an sehr vielen Orten auf der ganzen Welt beeinflusst.