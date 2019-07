Hitzefrei in Österreich: Wer bei Hitze nicht arbeiten muss

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Wetter-Bericht sagt, dass der Sommer 2019

einer der heißesten wird,

seit es Wetter-Aufzeichnungen gibt.

Das ist besonders schlimm für Menschen,

die draußen in der Sonne arbeiten müssen.

In Österreich gibt es keine allgemeine Regelung

fürs Arbeiten bei hohen Temperaturen.



Für Bauarbeiter ist es aber möglich,

hitzefrei zu bekommen.

Dafür muss es mindestens

32,5 Grad haben.



In Büros gibt es auch Vorgaben,

an die sich der Chef halten muss:

Wenn man hauptsächlich im Sitzen arbeitet,

muss die Raum-Temperatur zwischen 19 und 25 Grad sein.

Wenn man hauptsächlich im Stehen arbeitet,

muss die Raum-Temperatur zwischen 18 und 24 Grad sein.

Gibt es keine Klima-Anlage, dann muss

der Arbeitgeber alles tun,

um die heißen Temperaturen zu senken.

Zum Beispiel muss er in der Nacht

die Fenster aufmachen,

oder Ventilatoren aufstellen.

Im Gesetz steht aber nicht,

dass es am Arbeitsplatz eine

Klima-Anlage geben muss.



Auf jeden Fall bekommen Fiaker-Pferde hitzefrei

Die einzigen, denen es sogar

verboten ist ab 35 Grad zu arbeiten,

sind die Fiaker-Pferde.

Das steht so im Gesetz.

Viele Leute wollen, dass die Fiaker-Pferde

schon früher hitzefrei bekommen.