Hillary Clinton schreibt an Mädchen, das Klassensprecher-Wahl verloren hat

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die 8-jährige Martha Kennedy Morales kommt

aus dem amerikanischen Bundesstaat Maryland.

Morales geht in die 3. Klasse einer Privatschule.

Kürzlich wurde in ihrer Klasse ein neuer Klassen-Sprecher gewählt.

Dabei verlor sie nur knapp mit einer Stimme gegen einen Mitschüler.

Ein Klassen-Sprecher ist eine Person,

die die Interessen der Mitschüler vertritt.

Andere Schüler können sich an diese Person wenden,

wenn sie Probleme mit Mitschülern oder mit Lehrern haben.

Der Vater von Martha Morales hat im Internet darüber berichtet,

dass seine Tochter die Wahl verloren hat.

Die Politikerin Hillary Clinton erfuhr durch die Internet-Seite „ Facebook“

die Geschichte von Martha Morales.

Sie beschloss, Martha Morales einen Brief zu schreiben.

Der Brief wurde auf der Internet-Seite „ Facebook“ veröffentlicht.

Clinton schrieb in ihrem Brief, dass sie selbst weiß,

wie es ist, sich für ein Amt zu bewerben, um das sich

normalerweise nur männliche Politiker bewerben.

Clinton ist im Jahr 2016 bei den Präsidentschafts-Wahlen

als Kandidatin angetreten und verlor gegen Donald Trump.

Sie schrieb weiter, dass sie weiß, dass Martha vielleicht

enttäuscht ist, dass sie die Wahl verloren hat.

Hillary Clinton sagte aber auch, dass sie stolz auf Martha ist,

dass sie sich entschieden hat, bei der Klassensprecher-Wahl anzutreten.

Sie meinte auch, dass es das Wichtigste war,

dass Martha für das gekämpft hat, woran sie glaubt.

Clinton gratulierte Martha dazu, dass sie zur stellvertretenden

Klassen-Sprecherin gewählt wurde.

Martha Morales sagte in einem Gespräch mit dem

amerikanischen Fernseh-Sender „ CNN“,

dass sie sehr aufgeregt war, als sie den Brief bekommen hat.

Morales sagte auch, dass sie sehr gerührt war,

dass Hillary Clinton ihr persönlich geschrieben hat.

Martha Morales möchte bei der nächsten Klassensprecher-Wahl

wieder antreten.