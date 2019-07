Link zum Original-KURIER-Artikel

Heute, am 16. Juli, gibt es eine Mond-Finsternis.

Bei einer Mond-Finsternis ist der Mond

am Himmel dunkler als sonst.

Eine Mond-Finsternis findet statt,

wenn sich die Sonne, die Erde und

der Mond auf einer Linie befinden.



Die Mond-Finsternis beginnt um 20:44 Uhr.

Sie wird allerdings erst ab

ungefähr 22:02 Uhr zu sehen sein.

Man sollte frei nach Süd-Osten sehen können,

wenn man die Mond-Finsternis erleben möchte.

Der beste Ort für die Mond-Finsternis ist

ein sehr dunkler Ort ohne Licht.

Am besten kann man die Mond-Finsternis in

Österreich um 23:30 Uhr sehen.

Ab 1:00 Uhr wird die Mond-Finsternis

nicht mehr zu sehen sein.