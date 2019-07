Helmut Brandstätter tritt bei Nationalrats-Wahlen für die Partei „NEOS“ an

Link zum Original-KURIER-Artikel

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Juli wählten die Mitglieder der NEOS

Helmut Brandstätter mit über 90 Prozent

zu ihrem Kandidaten auf Platz 2 ihrer Partei-Liste

für die Nationalrats-Wahlen am 29. September 2019.

Die NEOS sind eine österreichische Partei.

Der Nationalrat beschließt zusammen mit dem

Bundesrat die Gesetze in Österreich.



Der österreichische Journalist Helmut Brandstätter

tritt als Kandidat direkt hinter der NEOS-Partei-Chefin

Beate Meinl-Reisinger bei den Wahlen an.

Um bei den NEOS als Kandidat antreten zu können,

beendete Brandstätter am 23. Juli vorzeitig

seinen Job als Herausgeber von

der Tageszeitung KURIER.

Helmut Brandstätter war vom Jahr 2010

bis zum Jahr 2018 KURIER-Chef-Redakteur.

Ein Chef-Redakteur leitet eine Zeitungsredaktion.

Außerdem war Brandstätter vom Jahr 2013

bis zum Jahr 2019 Herausgeber vom KURIER.