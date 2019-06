Hautpflege und Make-Up: Tipps für die heißen Tage

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das angenehme Gefühl von einer

kühlen Dusche ist schnell wieder weg,

wenn es so heiß ist wie gerade.

Ins Schwitzen kommt wirklich jeder,

trotzdem wollen Männer und Frauen

gepflegt aussehen.



Hautpflege

Je fettiger eine Creme ist,

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,

dass sie die Poren verstopft.

Poren sind kleine Öffnungen in der Haut,

durch die Fett und Schweiß nach außen kommen.

Männer haben größerer Poren als Frauen,

deshalb schwitzen Männer auch mehr als Frauen.



Im Sommer sollte man auf fettige Cremen verzichten.

Stattdessen sollte man leichte Cremen verwenden,

die der Haut Feuchtigkeit spenden,

aber kaum Fett enthalten.

Um den besten Erfolg mit den Cremen zu haben,

sollte man sie im Kühlschrank aufbewahren.

Dadurch halten sie länger und

wirken auch gegen Schwellungen auf der Haut.



Make-Up

Wer auch im Sommer nicht ganz

auf Make-Up verzichten will,

sollte auf getönte Tagescremen umsteigen.

Bei Lidschatten und Rouge

sollte man cremige Produkte verwenden.

Rouge ist Make-up in roten Farb-Tönen,

mit dem die Wangen geschminkt werden

Cremige Produkte halten bei heißem Wetter

besser, als Produkte aus Puder.

Dazu kann man wasserfeste

Wimpern-Tusche verwenden

und ist damit gut aufs heiße Wetter vorbereitet