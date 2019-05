Hautpflege: Das kann man gegen Falten tun

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bereits nach der Pubertät

beginnt die Haut zu altern.

Ab diesem Zeitpunkt sollte man besonders

auf die Hautpflege achten.

Umwelt-Einflüsse und der Lebens-Stil haben den

größten Einfluss auf die Haut-Alterung.

Umwelt-Einflüsse sind zum Beispiel Luft,

Wasser oder die Natur.

Je nachdem, wie sauber die Luft und

das Trinkwasser sind und wieviel Natur

es gibt, altert die Haut schneller oder langsamer.

Der Lebens-Stil ist die Art und Weise,

wie man sein Leben lebt, ob man zum

Beispiel raucht, sich gesund ernährt oder genug schläft.

Es gibt 3 Inhalts-Stoffe, die dabei helfen können,

die Haut jung zu halten.

1. Hyaluronsäure

Hyaluronsäure kann schon in

der Jugend verwendet werden.

Es ist nämlich ein Stoff,

der natürlich im Körper vorkommt.

Hyaluronsäure sorgt dafür,

dass die Haut genug Feuchtigkeit bekommt.

Je älter ein Mensch wird,

desto mehr sinkt die Hyaluronsäure.

Das bedeutet, dass die Haut trockener

und weniger elastisch wird.

Wenn man Produkte mit Hyaluronsäure

täglich in die eigene Pflege-Routine

einbindet, wird man bald eine Änderung erkennen.

Eine Routine ist eine Tätigkeit,

die man regelmäßig macht.

2. Retinol

Retinol ist eine Form von Vitamin A.

Seit Jahren gilt Retinol als einer der

wirkungsvollsten Stoffe gegen Haut-Alterung.

Der Stoffwechsel von der Haut wird

von Retinol beschleunigt.

Der Stoffwechsel der Haut ist die ständige

Neubildung von Haut und das gleichzeitige

Abstoßen von abgestorbenen Haut-Zellen.

Die Haut besteht aus ganz vielen Haut-Zellen.

Je älter ein Mensch wird, desto mehr

spielt der Stoffwechsel eine Rolle.

Retinol kann ebenfalls bei Akne helfen.

Achtung: Durch die Verwendung von Retinol

wird die Haut sehr empfindlich auf Licht.

Deshalb ist es wichtig, immer einen Sonnenschutz

mit hohem Lichtschutz-Faktor zu verwenden.

3. Vitamin C

Gegen blasse Haut oder Alters-Flecken können

Produkte mit Vitamin C helfen.

Vitamin C wirkt gegen den Alterungs-Prozess der Haut.

Produkte die Vitamin C enthalten,

wie Mandel-Öl, festigen die Haut.

Das kann gegen Falten helfen.

Man kann die Wirkung von Vitamin C steigern,

indem man gleichzeitig Retinol verwendet.