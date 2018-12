Haus abgebrannt: Familie braucht Hilfe

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Feuer hat das Haus einer 8-köpfigen Familie zerstört.

Deshalb braucht sie nun Geld-Spenden, um wieder

einen sicheren Ort zum Wohnen zu haben.

Durch einen kaputten Heizlüfter kam es zu einem

großen Brand im Haus der Familie.

Die Mutter konnte ihre 6 Kinder aber noch rechtzeitig aus

dem Haus bringen.

Die Kinder haben trotz giftigen Rauchgasen vom Feuer

keine gesundheitlichen Probleme.

Sie wurden nach dem Brand zu den Großeltern gebracht.

Das Haus der Familie wird wegen den Schäden für

mehrere Monate nicht bewohnbar sein.

Alles, was sich im Haus befand, wurde durch das Feuer

zerstört.

Selbst die Arbeitsräume vom Vater, der

selbständig beruflich tätig ist, wurden von den

Flammen zerstört.

Eines der 2 Haustiere von der Familie hat das Feuer

nicht überlebt.

Das andere Haustier, eine Katze, wurde noch lebendig

aus dem Haus gerettet.

Ein Hase überlebte das Feuer nicht.

Die Familie bittet nun um Spenden, damit sie

für mehrere Monate eine Unterkunft findet.

Es wird bereits an einer vorübergehenden Lösung

gearbeitet.

Um der Familie schnell und unkompliziert helfen

zu können, kann man Geld auf das Spenden-Konto

bei der Erste Bank einzahlen:

AT 04 2011 1282 6265 7001

Auch Sachspenden können für die Kinder beim

Post-Partner in Felixdorf, Hauptstraße Nr. 18,

abgegeben werden.

Sachspenden sind keine Geld-Spenden.

Man kann zum Beispiel auch Kleidung spenden.