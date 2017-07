Hasen retteten sich vor Hochwasser auf dem Rücken von Schafen

Link zum Original-KURIER-Arikel

Ein Bauer in Neuseeland wollte die Schafe

von seinem Nachbarn vor dem starken Regen schützen.

Neuseeland ist eine Insel im Pazifik.

Als der Bauer aus der Ferne schwarze Flecken

auf den Schafen sah, wunderte er sich sehr.

Als er näher kam, sah er, dass 2 schwarze Wildhasen

auf dem Rücken von einem Schaf saßen

und noch ein dritter auf einem anderen Schaf.

Die Schafe standen in hohem Wasser.

Die Hasen haben sich auf ihren Rücken

in Sicherheit gebracht.

Der Bauer sagt, dass er schon seit 50 Jahren

als Bauer arbeitet, aber sowas hat er noch nie gesehen.

In Neuseeland gelten die Hasen als Schädlinge

und dürfen abgeschossen werden.

Aber der Bauer findet, dass sie am Leben bleiben sollen,

weil sie so einfallsreich sind.