Gute und schlechte Seiten von Begegnungs-Zonen

In Wien gibt es 7 Begegnungs-Zonen.

Eine Begegnungs-Zone darf mit Autos befahren werden

und Fußgänger dürfen dort gehen.

Fußgänger haben aber vor Autos Vorrang.

Das heißt, dass Autofahrer auf Fußgänger achten

müssen und stehen bleiben müssen, wenn ein

Fußgänger über die Straße gehen möchte.

Durch die Begegnungs-Zonen soll es

weniger Luft-Verschmutzung und Lärm geben.

Die Begegnungs-Zonen befinden sich

in der Herrengasse, Wehrgasse,

Schleifmühlbrücke, Mariahilfer Straße,

Lange Gasse, Reschgasse und Probusgasse.

Die Auto- und Radfahrer müssen in

den Zonen mit Tempo 20 fahren.

Jede Begegnungs-Zone hat gute

und schlechte Seiten.

Das Gute an Begegnungs-Zonen ist,

dass sie mehr Sicherheit bieten.

Bei den Begegnungs-Zonen passieren

oft weniger Unfälle.

Grund dafür ist, dass es bestimmte Regeln

für Auto- und Radfahrer gibt.

An den Begegnungs-Zonen ist auch gut,

dass es viel mehr Platz gibt.

Dadurch entsteht keine Überlastung.

Das Schlechte an Begegnungs-Zonen

ist, dass es weniger Parkplätze gibt.

Autofahrer müssen in den Zonen auch

besonders auf Fußgänger aufpassen.

Viele Menschen wissen auch nicht, was in

einer Begegnungs-Zone erlaubt ist und was nicht.

Dadurch kann es zu schwierigen Situationen

zwischen Fußgängern und Autofahrern kommen.

Weil Autofahrer nicht schnell in den Zonen fahren dürfen,

verwenden sie meistens die Seitengassen zum Fahren.

Das verärgert wiederum die Bewohner

in den Seitengassen, weil es dann dort

zu Luft-Verschmutzung und Lärm kommt.