„Grünen“-Chefin Birgit Hebein wird Ende Juni neue Vize-Bürgermeisterin von Wien

Am 2. September gab Maria Vassilakou bekannt,

dass sie bei der Wahl im Jahr 2020 nicht mehr als Kandidatin

für die „Grünen“ antreten wird.

Maria Vassilakou ist die Vize-Bürgermeisterin von Wien.

Am 26. November wurde die Wiener Gemeinde-Rätin

Birgit Hebein zur neuen Chefin der Grünen in Wien gewählt.

Sie war vorher im Wiener Gemeinde-Rat als Sprecherin für

die Themen Sicherheit und soziale Themen zuständig.

Im Gemeinderat werden die Interessen der Menschen

in einer Gemeinde vertreten.

Vor Kurzem gab Maria Vassilakou bekannt, dass sie

ihre Arbeit Ende Juni an Birgit Hebein übergeben wird.

Bisher war nämlich nicht bekannt, wann Vassilakou ihre Ämter

an Hebein übergeben wird.

Birgit Hebein meinte, dass ihr viele Projekte in Wien wichtig sind.

Sie nannte zum Beispiel den Fern-Bus-Bahnhof oder auch

einen Ausbau vom Radweg an der Linken Wienzeile.

Hebein möchte auch eine „City-Maut“ vorantreiben, die Auto-Fahrer

bezahlen sollen, wenn sie nach Wien kommen.