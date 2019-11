Große Trockenheit in Afrika gefährdet Tiere

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Simbabwe gibt es derzeit eine schlimme Trockenheit.

Simbabwe ist ein Land in Afrika.

Die Trockenheit ist schlecht für

die freilebenden Tiere.

Es sollen deswegen 600 Elefanten, Löwen

und viele andere Tiere an einen

anderen Ort gebracht werden.

Die Wildtiere sollen aus ihrem Heimat-Schutzgebiet

in andere Schutzgebiete gebracht werden.

Im „Hwange-Nationalpark“ in Simbabwe starben in

den letzten zwei Monaten mindestens 120 Elefanten.

Die Elefanten starben, weil sie nicht genug Wasser

und Nahrung fanden.

Unter der schweren Trockenheit leiden mehrere

Länder im Süden von Afrika.

Es ist heißer als sonst und es regnet zu wenig.

Auch Millionen Menschen

in Simbabwe haben zu wenig Nahrung.