Große Feuer im Amazonas-Regenwald

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Amazonas-Regenwald brennt

es momentan sehr stark.

Der Amazonas-Regenwald

befindet sich in Süd-Amerika.

Durch die Feuer werden große

Teile vom Amazonas-Regenwald

in sehr kurzer Zeit zerstört.

Die Länder Brasilien und Bolivien

sind vor allem von den Feuern betroffen,

da der Amazonas-Regenwald

großteils in diesen Ländern liegt.

Zurzeit nähern sich die Feuer

auch Paraguay.

Paraguay liegt an der Grenze

zu Brasilien und Bolivien.

Die Feuer wurden durch

Brand-Rodung verursacht.

Brand-Rodung bedeutet, dass die

Feuer absichtlich gelegt werden,

um den Wald mit Feuer abzubrennen.

So entsteht viel Platz für Straßen

oder große Felder.

Das ist gut für die Landwirtschaft.

aber schlecht für die Umwelt.

Brand-Rodung ist sehr gefährlich,

weil man die Feuer so nicht kontrollieren kann.

Wenn es zusätzlich noch sehr trocken ist,

können die Feuer sich noch schneller ausbreiten.

Momentan ist es vor allem in Bolivien sehr trocken.

Bis September soll es dort nicht regnen.

Laut dem Staats-Chef von Bolivien,

sollen deshalb Polizisten, Soldaten

und Hubschrauber dabei helfen,

die Feuer zu löschen.