Grill-Verbot in Wien seit 2. Juli

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem 2. Juli gilt ein Grill-Verbot

auf allen öffentlichen Grillplätzen in Wien.

Es ist auch verboten, zu rauchen oder

ein offenes Feuer im Wald anzuzünden.

Der Grund dafür ist,

dass es in den letzten Tagen in Wien

zu wenig geregnet hat.

Das Verbot gilt bis zum nächsten großen Regen.

Mehrere Abteilungen von der Stadt Wien kontrollieren,

ob die Menschen sich an das Verbot halten.

Wenn man sich nicht an das Grill-Verbot hält,

kann man eine Geld-Strafe von

über 7 000 Euro bekommen oder

muss bis zu 4 Wochen ins Gefängnis.

Im eigenen Garten darf man weiterhin grillen,

solange in der Nähe vom Garten kein Wald ist.

Man soll aufgrund der Hitze und der Trockenheit

beim Grillen im Freien besonders vorsichtig sein.

So soll verhindert werden,

dass ein Waldbrand entsteht.