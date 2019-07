Griechenland: Partei Nea Dimokratia gewinnt Wahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 7. Juli 2019 fanden die Parlaments-Wahlen

in Griechenland statt.

Im Parlament werden wichtige

politische Entscheidungen und Gesetze beschlossen.

Bei den Parlaments-Wahlen wählen

die Menschen verschiedene Parteien.

Eine Partei muss mindestens 3% der Stimmen bekommen,

um in Griechenland ins Parlament zu kommen.

Der Gewinner der Parlaments-Wahlen

ist dann die regierende Partei.



Die konservative Partei Nea Dimokratia hat

die Wahlen mit 39,6 % der Stimmen gewonnen.

Der Chef der Partei ist Kyriakos Mitsotakis.

Bisher hat in Griechenland die Partei Syriza

unter Alexis Tsipras regiert.

Die Partei Syriza erreichte bei diesen Wahlen nur

den 2. Platz mit 31,6 %.

Konservative Menschen sind eher dagegen,

dass sich in der Gesellschaft etwas ändert.

Ihnen sind bestimmte Werte wichtig,

wie zum Beispiel die Familie oder der Glaube.