Gratis Wassermelonen am Schwender Markt in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 5. Oktober 2018 werden ab 14:00 Uhr am Schwender Markt

gratis Wassermelonen verteilt.

Der Schwender Markt ist im 15. Bezirk in Wien.

Mit der Aktion soll verhindert werden,

dass Wassermelonen weggeworfen werden,

obwohl sie noch gut sind.

Verteilt werden die Wassermelonen von der Firma „Unverschwendet“.

Die Firma will mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen,

dass extrem viele Wassermelonen weggeworfen werden.

Vor allem im Herbst ist es für Bauern nämlich schwierig,

alle Wassermelonen zu verkaufen.

Die Firma „Unverschwendet“ holt sich übriggebliebenes

Obst und Gemüse aus privaten Gärten oder von Bauern.

Das Gemüse und Obst wird dann zu Aufstrichen

oder zu Marmeladen verarbeitet.

Diese Produkte werden dann verkauft.

Ab Ende Oktober kann man sich am „Schwender Markt“

auch Sirup mit „ Wassermelone & Pfeffer“-Geschmack kaufen.

Den Sirup gibt es auch im Internet-Shop der Firma „Unverschwendet“

und in ausgewählten Geschäften.

Weitere Informationen gibt es auf der Internet-Seite

von „Unverschwendet“: https://unverschwendet.at/.