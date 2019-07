Glyphosat: Komplettes Verbot in Österreich ist nicht möglich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein komplettes Verbot von Glyphosat

in ganz Österreich ist nicht möglich.

Ein Verbot würde gegen die Regeln der EU verstoßen.

Glyphosat ist ein Mittel, das in der Landwirtschaft

gegen Unkraut eingesetzt wird.

Glyphosat wird weltweit am häufigsten

gegen Unkraut eingesetzt.

Gegner von diesem Mittel sind davon überzeugt,

dass es Krebs verursachen kann.

Auch von der WHO wurde das Mittel als

„wahrscheinlich krebserregend“ bewertet.

Die WHO ist die Welt-Gesundheits-Organisation.

Die WHO kümmert sich darum, dass es weltweit

weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund sind.



Nach EU-Regelung ist die Verwendung von Glyphosat

in der EU bis zum Jahr 2022 erlaubt.

Deswegen kann Österreich den Einsatz

von diesem Mittel nicht ganz verbieten.

Es ist jedoch möglich, den Einsatz von Glyphosat

in einigen Bereichen einzuschränken.

Beim Obstanbau und beim Weinbau

könnte es zum Beispiel extra Regelungen

für den Einsatz von Glyphosat geben.

Die Universität für Bodenkultur in Wien

hat eine Untersuchung zur Nutzung

von Glyphosat gemacht.

Dabei wurde festgestellt, dass Glyphosat

kein größeres Risiko als

andere Mittel gegen Unkraut darstellt.

Die Internationale Krebsforschungs-Agentur

hat Glyphosat gleich gefährlich eingestuft wie Wurst.

Wer viel Wurst und Schinken isst,

erhöht auch das eigene Krebs-Risiko.