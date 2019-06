Giftige Raupen-Art verursacht Haut-Ausschlag

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den Wiener Parks und Wäldern

lebt eine bestimmte Raupen-Art.

Diese Raupen-Art heißt Eichen-Prozessions-Spinner

und lebt in Eichen.

Die Eiche ist eine Baumart.

Die Raupe ist 2-3 Zentimeter groß.

Sie hat eine schwarz-graue Farbe

und einen dunklen Kopf.

Auf der Seite und am Rücken wachsen der Raupe

rot-braune, feine Haare, die giftig sind.

Was bei Kontakt mit den feinen Haaren passieren kann:

Die feinen Haare von der Raupe können bei Menschen

Haut-Ausschlag, Augen-Reizungen, Fieber

oder sogar einen Schock auslösen.

Wenn die feinen Haare in die Atemwege gelangen,

ist das besonders gefährlich für Menschen mit Asthma.

Asthma ist eine Lungen-Krankheit.

Menschen mit Asthma leiden oft

an Hust-Anfällen oder Atemnot.

Menschen mit Asthma können einen Anfall bekommen,

wenn sie die feinen Haare von der Raupe einatmen.

Die Haare vom Eichen-Prozessions-Spinner

sind auch noch gefährlich, nachdem sich die Raupen

schon zu Schmetterlingen verwandelt haben.

Die feinen Haare fallen nämlich auf den Boden

und sind noch für 3 bis 5 Jahre giftig.

Wenn ein Hund mit den feinen Haaren in Kontakt kommt,

sollte man sofort mit ihm zum Tierarzt gehen.

Auf der Donauinsel oder im Prater wird ein biologisches

Pflanzen-Schutzmittel gegen die Raupen eingesetzt.

Im Lainzer Tiergarten und im Nationalpark Donau-Auen

darf dieses Pflanzen-Schutzmittel

jedoch nicht eingesetzt werden.

Am Besten ist es, wenn man sich von Eichen fernhält.