Gespräche mit Unterstützern vom „Ohrenschmaus“

Am 19. Juni fand die Veranstaltung „Wir sind keine armen Würstel“

am Würstelstand Leo statt.

Es ging darum, den Literatur-Preis Ohrenschmaus

bekannter zu machen.

Die Inklusive Lehrredaktion hat sich mit der Organisatorin

und 2 weiteren Unterstützern vom Ohrenschmaus unterhalten.

Organisatorin Gerlinde Hofer

Der Ohrenschmaus hat seit dem letzten Mal

eine neue Organisatorin bekommen.

Ihr Name ist Gerlinde Hofer und sie hat auch

die Veranstaltung am Würstelstand organisiert.

Frau Hofer hat sich auf diese Aufgabe gefreut.

Sie sagt, dass sich die Veranstaltung anders anfühlt,

als die Ohrenschmaus Preis-Verleihung.

Aber die extra Aufmerksamkeit ist wichtig

für den Ohrenschmaus.

Tänzerin Katharina Senk

Während der Veranstaltung am Würstelstand

hat eine Tänzerin zu den Texten getanzt.

Ihr Name ist Katharina Senk.

Sie tanzte auf dem Dach vom Würstelstand,

während die Texte vom Ohrenschmaus vorgelesen wurden.

Dabei hatte sie nicht viel Platz, aber sie bewegte sich

sehr gut und hatte auch keine Angst auf dem Dach.

Beim Zusehen war sofort klar, dass Frau Senk

viel Kraft hat und ihren Körper sehr ausgeglichen bewegt.

Frau Senk war bereits um 5 Uhr in der Früh

beim Würstelstand und hat ab da die Bewegungen geübt.

Sie hat schon viel mit Menschen mit Behinderung gearbeitet,

da sie mit dem Verein „Ich bin OK“ zusammenarbeitet.

Bei „Ich bin OK“ tanzen Menschen mit

und ohne Behinderung gemeinsam.

Schauspieler Mathias Lenz

Der Schauspieler Mathias Lenz hat die Texte

der Ohrenschmaus-Sieger von 2017 vorgelesen.

Herr Lenz hat über einen Freund vom

Ohrenschmaus erfahren und kannte ihn vorher nicht.

Er war von der Veranstaltung begeistert,

als er davon erfahren hat.

Für ihn war die Veranstaltung auch eine

ungewohnte Situation, aber es gefiel ihm sehr gut.

Während er gelesen hat, standen viele Leute

um ihn herum und haben gegessen und getrunken.

Frau Hofer, Frau Senk und Herr Lenz haben sich

vor der Veranstaltungen getroffen und haben den Ablauf

der Veranstaltung miteinander besprochen.

Dabei haben sie auch besprochen, wie Frau Senk

zu den vorgelesen Texten tanzen könnte.