Geldstrafen beim Autofahren im Sommer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man mit dem Auto fährt und nackt ist,

kann man eine Geldstrafe bekommen.

Die Geldstrafe ist von Bundesland

zu Bundesland verschieden.

In Vorarlberg muss man 200 Euro bezahlen,

wenn man nackt im Auto fährt

und dabei erwischt wird.

In der Steiermark muss man

dafür sogar 2 000 Euro bezahlen.



Schuhe, die zum Autofahren nicht geeignet sind



Beim Autofahren kann man auch eine

Geldstrafe bekommen,

wenn man Schuhe trägt,

die nicht für das Autofahren geeignet sind.

Mit hohen Absätzen kann

man nicht gut Auto fahren.

Diese Schuhe geben der Ferse keinen Halt.

Bei Sandalen oder Flip-Flops gibt es das Risiko,

dass sich das Pedal zwischen

Schuh und Fuß verklemmen kann.

Ohne Schuhe zu fahren ist am gefährlichsten.

Wenn man beim Autofahrer nicht

die richtigen Schuhe trägt,

kann es zu einem Unfall kommen.



Schuhe, die zum Autofahren geeignet sind



Autofahrer sollten am besten

feste Schuhe tragen,

die eine rutschfeste Sohle haben.

Man sollte zur Sicherheit immer ein

paar Schuhe im Auto haben,

die für das Autofahren geeignet sind.

Schuhe, die man ausgezogen hat,

sollte man im Auto oder im

Kofferraum haben.

Die Schuhe dürfen auf keinen Fall im

Fußraum vom Autofahrer liegen.

Die Schuhe können sich

dort nämlich verklemmen.

Und dann kann ein Unfall passieren.