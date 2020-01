Gedenk-Feier zur Befreiung vom Konzentrations-Lager Auschwitz

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Jänner 1945 befreiten Soldaten aus der

Sowjetunion das Konzentrations-Lager Auschwitz.

Die Sowjetunion war einmal das größte Land der Erde.

Zur Sowjetunion gehörten viele Länder,

die heute eigenständig sind,

zum Beispiel Russland, Weißrussland

und die Ukraine.

Auschwitz ist eine Stadt in Polen.

In Konzentrations-Lagern wurden während dem

2. Weltkrieg viele Menschen eingesperrt und getötet,

vor allem Juden.

Die Konzentrations-Lager wurden von Organisationen

der Nationalsozialisten gebaut.

Der Anführer der Nationalsozialisten war Adolf Hitler.

Sehr viele Juden wurden in Auschwitz und

in den anderen Konzentrations-Lagern

mit Gift-Gas ermordet.

Im Konzentrations-Lager Auschwitz wurden

zwischen den Jahren 1940 und 1945

1,1 Millionen Menschen ermordet.

Am 27. Jänner 2020 ist der 75. Jahrestag

von der Befreiung vom Konzentrations-Lager Auschwitz.

Deshalb gibt es an diesem Tag eine Gedenk-Feier.

Die Gedenk-Feier findet im ehemaligen

Konzentrations-Lager Auschwitz statt.

Dabei werden einige der 120 Überlebenden

eine Rede halten.

Auch einige Politiker sind bei

dieser Gedenk-Feier dabei.

Zum Beispiel der polnische Präsident,

der österreichische Bundes-Präsident

und der Präsident von Israel.