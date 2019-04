Link zum Original-KURIER-Artikel

Die 31-jährige österreichische Fußballerin Nina Burger

hört mit dem Profi-Fußball auf.

Sie spielt noch die laufende Saison

und beendet dann ihre Profi-Karriere.

Das sagte sie am 1. April bei einer Pressekonferenz.

Der Grund dafür sind mehrere Verletzungen,

die sie beim Fußball erlitten hat.

Nina Burger sagt, dass sie lange nachgedacht hat,

bevor sie ihre Entscheidung getroffen hat.

Sie fühlt sich aber nicht mehr fit genug

und möchte Platz für andere Spielerinnen machen.



Nina Burger spielt noch 6 Spiele beim SC Sand

in Deutschland und 1 Spiel mit der

österreichischen National-Mannschaft.

Danach kommt sie nach Österreich zurück

und wird wieder für den niederösterreichischen

Fußball-Verein SV Neulengbach spielen.

Sie möchte auch eine Trainer-Ausbildung machen.

Der ÖFB-Präsident Leo Windtner kündigte an, dass

Nina Burger Teil vom ÖFB-Legendenklub werden wird.

ÖFB ist die Abkürzung für Österreichischer Fußballbund.

Nina Burger hat 53 Tore in 108 Spielen erzielt.

Damit hält sie einen Rekord.