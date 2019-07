Fußball-Klub aus Niederösterreich hilft Kindern in Kenia

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Fußball-Klub SC Retz

aus dem Bezirk Hollabrunn

in Niederösterreich möchte mit einem Projekt

Kindern in Mombasa helfen.

Mombasa ist die zweitgrößte Stadt in Kenia.

Kenia ist ein Land im Osten von Afrika.



Ab Juli startet der SC Retz in Mombasa

ein neues Fußball-Hilfsprojekt.

Ungefähr 35 Kinder bekommen Fußball-Training.

Das geht nur mit der Hilfe von dem

Profi-Fußball-Klub FC Bandari in Mombasa,

einem privaten Unterstützer

und einer Schule in Mombasa

Das Projekt ist für 3 Jahre geplant.

Seit 4. Juli sind 3 SC Retz-Spieler in Mombasa,

um den Kindern und Trainern

in den ersten 2 Wochen zu helfen.

Das Projekt soll den Kindern in Mombasa dabei helfen,

eine Zukunft im Sport-Bereich zu bekommen.