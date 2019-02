Für Italien-Urlauber kann es jetzt teuer werden

Link zum Original-KURIER-Artikel



Österreicher, die vorigen Sommer

Urlaub in Italien gemacht haben, könnten bald eine

unangenehme Überraschung per Post bekommen.

Im vergangenen Sommer wurden einige Urlauber

dabei gefilmt, wie sie mit dem Auto

durch eine Fußgängerzone fuhren.

Für diesen Verstoß müssen Urlauber

66,70 Euro bezahlen.

Wenn sie die Strafe nicht innerhalb

von 5 Tagen einzahlen, müssen sie

noch einmal 90 Euro dazu zahlen.

Die Autofahrer ärgern sich besonders über diese Strafen,

weil sie durch die Fußgängerzone fahren müssen,

um zu den Parkplätzen von ihren Hotels zu kommen.

Vielen Österreichern ist es passiert,

dass sie dabei von einer Überwachungskamera

aufgenommen wurden.

In den Jahren 2017 und 2018

gab es viele Beschwerden,

wegen solcher Strafen.

Urlauber müssen die Strafen

aber trotzdem zahlen.

Es besteht keine Möglichkeit,

dass sie doch nicht zahlen müssen.



Man kann eine solche Strafe nur verhindern,

indem man sich vor der Ankunft um eine

Ausnahme-Regelung von der Stadt kümmert.

Diese kann das Hotel beantragen.

Dafür muss man sich aber im Vorhinein

beim Hotel mit dem Auto-Kennzeichen anmelden.

Mit der Ausnahme-Regelung darf man dann

durch die Fußgängerzone, zum Hotel fahren.

Auch in anderen Ländern kann es

für Urlauber teuer werden.

Falschparken kostet in den Niederlanden,

in Spanien oder in Ungarn

zwischen 200 und 325 Euro.