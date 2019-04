Frauen leben länger als Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Weltgesundheits-Organisation hat herausgefunden,

dass sich die Lebens-Erwartung von Menschen,

zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2016 erhöht hat.

Mit Lebens-Erwartung ist die Zeit gemeint,

die ein Mensch voraussichtlich leben wird.

Die Weltgesundheits-Organisation kümmert sich darum,

dass es weltweit weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund leben können.

Die Weltgesundheits-Organisation wird mit WHO abgekürzt.

Bei der WHO stellte man fest,

dass Männer durchschnittlich

4 Jahre kürzer leben als Frauen.

Frauen leben nicht nur länger als Männer,

sie bleiben auch länger gesund.



In Ländern, wo Frauen mehr Geld verdienen,

sterben Frauen weniger oft.

In Ländern, wo Frauen wenig Geld verdienen,

sterben Frauen häufiger.

In reichen Ländern wird am meisten

Alkohol getrunken und auch am meisten geraucht.

Männer betrifft das sehr häufig.

Männer rauchen 5-mal mehr als Frauen

und trinken 4-mal so viel Alkohol.

Männer gehen auch nicht so schnell zum Arzt,

wenn sie ein gesundheitliches Problem haben.

Daher erfahren sie auch erst später,

ob sie eine Krankheit haben oder nicht.

Männer bringen sich auch häufiger selbst um.

Das Risiko, dass Männer bei einem

Verkehrs-Unfall sterben, ist doppelt

so hoch wie bei Frauen.