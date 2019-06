Frauen in Japan möchten keine Absatz-Schuhe mehr am Arbeitsplatz tragen müssen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien können sich die Frauen aussuchen,

welche Schuhe sie für die Arbeit anziehen.

In Japan ist das anders.

In Japan ist es meistens Pflicht,

dass Mitarbeiterinnen bei der Arbeit

Schuhe mit Absätzen tragen.

Seit Anfang vom Jahr 2019 setzt sich

Yumi Ishikawa gegen diese Pflicht ein.

Das macht sie, weil sie selbst gezwungen wurde,

Schuhe mit Absätzen in der Arbeit zu tragen.

Yumi Ishikawa fordert, gemeinsam mit einer Gruppe

von Frauen, ein neues Gesetz.

Das Gesetz soll es Arbeitgebern verbieten,

ihre Mitarbeiterinnen zu zwingen,

Schuhe mit Absätzen zu tragen.

Dafür hat sie eine Aktion im Internet gestartet.

Unter dem Hashtag #Kutoo findet man ihre Beiträge.

Ein Hashtag ist ein Stichwort das zeigt,

dass ein Beitrag im Internet

zu einem bestimmten Thema gehört.

Yumi Ishikawa sagt, dass es schwierig ist,

sich mit hohen Absätzen zu bewegen.

Sie sagt auch, dass ihre Füße deswegen weh tun.

Schon 19 000 Menschen haben im Internet

gegen die Absatz-Schuh-Pflicht gestimmt.