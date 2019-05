Frauen-Fußball-Mannschaft vom Vatikan spielt ihr 1. Spiel in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Vatikan hat zum 1. Mal

eine Frauen-Fußball-Mannschaft.

Der Vatikan befindet sich in Rom.

Der Vatikan ist ein sehr wichtiger

Ort für gläubige Christen.

Am 22. Juni hat die Frauen-Fußball-Mannschaft

aus dem Vatikan ihr 1. Spiel gegen

den „ FC Mariahilf“ in Wien.

FC ist eine Abkürzung und steht für Fußball-Club.

Es soll auch ein zweites Spiel

gegen den FC Mariahilf im Vatikan geben.



Die Mannschaft besteht aus 25 Fußball-Spielerinnen.

Sie sind Mitarbeiterinnen vom Vatikan

und Angehörige von Vatikan-Angestellten.

Zu den Spielerinnen gehören auch einige

Mitarbeiterinnen vom Kinder-Krankenhaus

„Bambino Gesú“ im Vatikan.

„Bambino Gesú“ ist italienisch

und bedeutet Jesuskind.