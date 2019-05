Vatikans Frauenfußball-Team feiert sein Debüt in Wien

Der Vatikan bekommt eine offizielle Frauen-Fußballmannschaft. Diese feiert ihr internationales Debüt mit einem Match am 22. Juni gegen das Frauen-Team FC Mariahilf in Wien, kündigte der Fußballverantwortliche des Kleinstaats, Danilo Zennaro, an. Das Team besteht aus Mitarbeiterinnen des Vatikans sowie aus Angehörigen von Vatikan-Bediensteten.

"Wir haben die Einladung aus Wien erhalten und freuen uns sehr auf dieses Match. Der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, hat uns versichert, dass der FC Mariahilf eine seriöse Mannschaft ist, die auch im Wohltätigkeitsbereich stark engagiert ist. Nach dem Freundschaftsmatch wollen wir ein Rückspiel im Vatikan organisieren", sagt Zennaro. Der FC Mariahilf feiert am 22. Juni sein 20-Jahr-Jubiläum.