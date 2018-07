Frauen bekommen in Österreich weniger Pension als Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Frauen bekommen in Österreich um fast die Hälfte weniger

Pension als Männer.

Pension nennt man das Geld, das man bekommt,

wenn man im Ruhestand ist.

Peter Kostelka ist der Chef vom SPÖ-Pensionisten-Verband.

Der Pensionisten-Verband setzt sich für die Interessen

der Pensionisten in Österreich ein.

Kostelka meint, dass Frauen weniger Pension bekommen,

weil viele Frauen nur den halben Tag arbeiten.

Sie kümmern sich nämlich oft um ihre Kinder oder um

ältere Familienmitglieder.

Kostelka sagt auch, dass die Pensions-Veränderungen von

ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2003 auch dafür verantwortlich ist,

dass Frauen weniger Pension bekommen.

Kostelka meint, dass diese Ungleichheit bald beendet werden muss.

Kostelka schlägt vor, dass man die Jahre, wo man am wenigsten

in die Pension einbezahlt hat,

nicht für die Berechnung der Pension miteinbezogen werden.

Er will auch, dass die Erziehung von Kindern und die Pflege von

Familienmitgliedern berücksichtigt werden.

Wenn Frauen Kinder erziehen oder Verwandte pflegen,

können sie oft nicht der ganzen Tag arbeiten.

Deshalb bekommen sie weniger Pension.

Kostelka will aber, dass auch diese Zeiten

bei der Pensions- Berechnung berücksichtigt werden.