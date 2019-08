Frauen bekommen in Österreich viel weniger Pension als Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 29. Juli war in Österreich der „Equal Pension Day“.

Seit dem Jahr 2015 gibt es diesen Aktions-Tag.

Der „Equal Pension Day“ ist englisch

und bedeutet „Gleiche Pension-Tag“.

Der Equal Pension Day soll darauf

aufmerksam machen, dass Männer

in Österreich bereits am 29. Juli

so viel Pension bekommen haben,

wie Frauen erst bis zum Ende

vom Jahr bekommen werden.



Pension bedeutet,

dass man im Alter Geld bekommt,

aber nicht mehr dafür arbeiten muss.

Wenn man viel arbeitet,

bekommt man auch viel Pension.

Experten stellten fest,

dass Frauen in Österreich

immer noch deutlich weniger

Pension bekommen als Männer.

Grund dafür ist, dass sehr viele Frauen

in den letzten 50 Jahren nur in Teilzeit gearbeitet haben.

Teilzeit bedeutet, wenn man weniger

als 40 Stunden in der Woche arbeitet.

Außerdem arbeiten Frauen weniger

und nicht so viele Jahre wie Männer,

weil sie sich zu Hause um ihre Kindern kümmern

oder kranke Verwandte pflegen.



Der Equal Pension Day ist in den Bundesländern

unterschiedlich und richtet sich nach den Menschen,

die dort ihre Pension bekommen.

In Vorarlberg ist die Lücke zwischen

Frauen und Männern am größten.

Dort war der Equal Pension Day schon am 3. Juli.

In Wien wird er erst am 21. August sein.

In Wien bekommen die Frauen also

immer noch weniger Pension als die Männer,

aber mehr als in den anderen Bundesländern.