Frau mit künstlichem Bein gewann Schönheits-Wettbewerb

Bei einem Schönheits-Wettbewerb in Italien kam eine

Frau mit einer Beinprothese auf den 3. Platz.

Eine Prothese ist ein künstlicher Körperteil.

Die Frau heißt Chiara Bordi und ist 18 Jahre alt.

Seit Chiara Bordi 13 Jahre alt ist,

trägt sie eine Beinprothese.

Sie hat ihr Bein durch einen Verkehrsunfall verloren.

Weil Chiara Bordi eine Beinprothese hat, bekam sie

in den letzten Tagen viele gemeine Internet-Nachrichten.

Ein Internet-Nutzer schrieb zum Beispiel,

sie durfte nur an dem Schönheits-Wettbewerb

teilnehmen, weil sie eine Beinprothese hat.

Auf die Gemeinheiten im Internet schreibt Chiara Bordi

auf ihrer Facebook-Seite: „Mir fehlt ein Bein,

aber Ihnen ein Herz und ein Hirn“.

Chiara Bordi geht es nicht um den Sieg von dem Schönheits-

Wettbewerb.

Sie will der Welt zeigen, dass das Leben auch mit einer

Beinprothese schön ist.