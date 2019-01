Frau ist auf ihre grauen Haare stolz

Link zum Original-KURIER-Artikel



Wenn Männer graue Haare haben,

wird das oft als sexy empfunden.

Bei Frauen kommen graue Haare

oft nicht so gut an.

Martha Truslow Smith will das ändern.

Sie zeigt mit Fotos auf ihrer Instagram-Seite „@grombre“,

dass sie und andere Frauen

stolz auf ihre grauen Haare sind.

Sie zeigt auch, wie schön es sein kann,

wenn man sich die Haare nicht färben muss.

Sie hat lange gebraucht,

um sich selber mit den grauen Haaren

wohl zu fühlen.

Sie fühlt sich jetzt stolz

und viel selbstbewusster.

Sehr viele Leute finden ihre

Instagram Seite gut.

Es ist nicht ungewöhnlich,

dass man in der Pubertät

schon graue Haare bekommt.

Eine junge Frau erzählt, sie hat sich früher

für ihre grauen Haare geschämt.

Deswegen hat sie sich die Haare gefärbt.

Sie hat sich danach nicht mehr wohl gefühlt.

Dann hat sie sich dafür entschieden,

ihre Haare nicht mehr zu färben.

Jetzt fühlt sie sich viel wohler.